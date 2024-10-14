Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча Бельгия — Франция

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В понедельник, 14 октября, продолжится программа 4-го тура Лиги наций. Среди прочих выделяется матч Бельгия — Франция, который пройдёт на «Стадионе короля Бодуэна» в Брюсселе. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 2.45, что приблизительно равно 40% вероятности.

Победа сборной Бельгии доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.03 — около 32% вероятности. Наименее вероятным считается ничейный исход (3.50, 28%).

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча представителей Лиги А получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.93, в тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

При этом наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1 (6.10). Победа Франции 1:0 идёт за 7.40.