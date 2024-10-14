Азербайджан — Словакия: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч Азербайджан – Словакия.

Ставка: Словакия победит за 1.75.

Сборная Азербайджана занимает последнее место в группе 1 Лиги С. Команда не набрала ни единого очка. Плохи дела у подопечных Фернанду Сантуша. Они уступили Швеции (1:3), Словакии (0:2) и даже Эстонии (1:3). Результат последнего матча говорит о том, что азербайджанцы в очень слабой форме.

Словакии нельзя проигрывать, ведь она близка к повышению. «Словацкие соколы» набрали семь очков, как и шведы, которым они уступают лишь по дополнительным показателям. Подопечные Франческо Кальцоны начинали участие в Лиге наций с двух побед – над Эстонией (1:0) и Азербайджаном» (2:0). В последней встрече сыграли вничью со Швецией (2:2).

Скорее всего, ничего не помешает сборной Словакии обыграть азербайджанцев ещё раз. Подопечные Сантуша находятся в очень плохой форме, и конца их серии неудач не видно. Предлагаем ставку на победу «словацких соколов» за 1.75.