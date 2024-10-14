Италия — Израиль: прогноз на матч Лиги наций

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч Италия – Израиль.

Ставка: Италия победит + тотал меньше 4.5 гола за 1.57.

Новый сезон Лиги наций сборная Италии начала красиво. Сначала она обыграла Францию (3:1), затем израильтян (2:1). В минувшем матче «лазурные» сыграли вничью с Бельгией – 2:2. Если бы не удаление, подопечные Лучано Спаллетти могли бы одержать победу. Оба гола были пропущены после того, как итальянцы остались в меньшинстве.

У сборной Израиля так не получается. Все три матча она проиграла. Ещё бы, ведь в Лиге А собраны сильнейшие сборные. К сожалению, пока сине-белые не дотягивают до такого уровня. Поочерёдно они уступили Бельгии (1:3), Италии (1:2) и Франции (1:4).

Заметно только то, что израильтяне не сдаются и огрызаются встречными атаками. В каждой из трёх встреч в Лиге наций они забивали. Правда, что удастся огорчить Доннарумму в очередной раз, верится с трудом. Предлагаем поставить на победу Италии и тотал меньше 4.5 мяча за 1.57.