Исландия — Турция: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на матч Исландия – Турция.

Ставка: победа Турции за 1.85.

После того как сборная Исландии в последней встрече с Уэльсом пропустила два мяча уже до 29-й минуты, казалось, что команда не спасётся. Однако «викинги» умудрились отыграться и закончить встречу вничью – 2:2. У них всё ещё сохраняются шансы пойти на повышение. Отставание от возглавляющей группу Турции составляет три очка.

Однако «лунным звёздам» легко даётся прохождение Лиги В. После нулевой ничьей с Уэльсом в матче 1-го тура группового этапа турки одержали две победы подряд – над Исландией (3:1) и Черногорией (1:0).

Мы поставим на победу турецкой сборной за 1.85. Она стабильнее, интереснее и находится на пути прогресса под руководством Монтеллы. «Викинги», конечно, старательны и цепляются за результат, но этого мало.