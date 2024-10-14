Германия — Нидерланды: ставка Александра Мостового на матч Лиги наций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Германия — Нидерланды.

Ставка: победа Германии 2:1 за 7.60.

«Центральный матч 4-го тура Лиги Наций — Германия сыграет с Нидерландами. Обе команды пару дней назад провели тяжёлые матчи. Так что сейчас я не жду много голов. Скорее всего, одна из сборных победит с минимальным отрывом в счёте.

Нидерланды потеряли очки в игре с Венгрией в рамках 3-го тура ЛН. В первом тайме соперники играли смело, на самом деле венгры даже были чуть активнее — они и открыли счёт. Во втором тайме нидерландцы уже перестроились и начали активнее давить. Множество моментов создала команда, но забила она только после того, как осталась на поле вдесятером — удалили ван Дейка. Счёт так и остался ничейным.

В целом не лучший матч команды Кумана, особенно в первом тайме. Для неё эта ничья стала второй подряд — до этого она также поделила очки с Германией, а в первом туре одолела Боснию (5:2). С пятью баллами коллектив теперь идёт вторым и отстаёт от немцев на два очка.

Германия же встречалась пару дней назад с боснийцами и обыграла их с минимальным отрывом в счёте — 2:1. Но такой результат совершенно не отражает ход встречи. Команда Нагельсмана доминировала почти все 90 минут, контролировала игру. Да, моментов она создавала не так много, но у Боснии их вообще почти не было — единственный мяч они забили с углового. С игры же немцы просто не давали шансов забить сопернику. Так что это была довольно уверенная победа бундестим.

Для Германии эта виктория стала второй в трёх турах. Помимо ничьей с голландцами, она ещё разгромила Венгрию на старте ЛН — 5:0. С семью очками коллектив сейчас близок к тому, чтобы гарантировать себе финиш в топ-2.

Если же рассматривать их первый очный матч в группе, то Германия там смотрелась лучше. Нидерланды быстро открыли счёт, но затем доминировали уже немцы, почти не оставляли шансов сопернику. Во втором тайме они сыграли пассивнее, обе команды почти не атаковали — их устраивала ничья.

И сейчас, возможно, тоже мы увидим ничью — ситуация в группе позволяет. С другой стороны, вводные данные другие. Нидерланды, в отличие от Германии, потеряли очки в прошлом туре. Так что снова играть от обороны они уже не будут, я считаю. Ну а в этой ситуации у немцев будет больше шансов забить.

Так что ставлю на победу Германии со счётом 2:1. Такой вариант оценивается в 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».