Германия — Нидерланды: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги наций 14 октября

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги наций Германия — Нидерланды.

Ставка: ТМ 3 за 1.92.

«Очень яркая вывеска в матче Лиги наций. Эти команды всегда играют ярко и интересно. Но сейчас они находятся не в лучшей своей форме. Этому есть объяснение.

У сборной Германии происходит перестроение, так как уже не выступают Гюндоган, Мюллер, Кроос. Эти футболисты выступали за креатив всей команды. Кроме того, в этом матче не сыграет Мусиала, который очень опасен впереди, пропустит встречу и Кай Хаверц.

У Нидерландов изменений меньше и состав всё же стабильнее, чем у соперника. Однако по уровню мастерства Нидерланды всё же уступают топ-сборным. Игра наверняка будет интересной.

Напомню, Германия возглавляет группу, у неё семь очков, а у Нидерландов — пять очков. С учётом плотного графика, а это уже будет вторая игра, это всё скажется на командах. Думаю, что борьбы будет много, но я не думаю, что стоит ждать большого количества голов.

Немцы совсем не сыгранны, а команды уставшие. Букмекеры ждут феерию голов, но я с ними не согласен. Мне вообще кажется, что в этом матче будет ничья или даже считал бы фаворитом Нидерланды. Счёт 1:1 — самый явный и возможный исход. Но на ничью ставить не буду. ТМ 3», — приводит слова Мора «РБ Спорт».