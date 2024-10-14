Бельгия — Франция: прогноз Константина Генича на матч 4-го тура Лиги наций

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги наций Бельгия — Франция.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Предстоящий матч — это такого рода географическое дерби между соседями. Игра во Франции была на счету хозяев поля.

Франция провела лёгкий, тестовый матч против Израиля на нейтральной территории. Долгое время французы играли с Израилем и даже позволили сравнять счёт, но затем включили своё мастерство и уверенно выиграли.

Бельгия отыгралась с 0:2 в матче с итальянцами. Первые 30 минут Бельгия полностью провалила, но затем случилось удаление у Италии — и Бельгия воспользовалась этим фактором. Можно даже сказать, что Бельгия была ближе к победе, чем Италия.

Как вы знаете, в Бельгии сейчас есть проблемы у Тедеско с некоторыми лидерами: Лукаку нет, Де Брёйне нет, а Куртуа вообще отказался играть. Но это шанс для других — и мы увидели, что в матче с Италией Бельгия показывала достаточно скоростной футбол. Плюс, исходя из турнирной таблицы, прагматичный Тедеско вряд ли рискнет играть в открытую.

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В любом случае мне кажется, что Бельгии надо играть более авантюрно, агрессивно. Учитывая, что Бельгия играет дома, она наверняка постарается сыграть нахраписто и нагло. Франция, в свою очередь, точно сможет убежать в атаку. Сейчас нет Гризманна, нет Мбаппе и нет какого-то чёткого сосредоточения на отдельных личностях.

Мой прогноз на этот матч — обе забьют», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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