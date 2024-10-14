Бельгия — Франция: прогноз Виктора Гусева на игру дивизиона А Лиги наций

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги наций Бельгия — Франция.

Ставка: победа Франции за 2.42.

«Предыдущие матчи в рамках Лиги наций показали сегодняшнюю силу обеих сборных. Бельгийцы сумели в Италии отыграться с 0:2, был шанс и на победу. Конечно, не забудем, что итальянцы с 38-й минуты бились в меньшинстве. Но ведь при этом гости играли без Де Брёйне и Лукаку. Которых, кстати, в Брюсселе мы снова не увидим.

Франция на нейтральном поле в Будапеште не оставила шансов сборной Израиля — 4:1, да и ответный гол соперника вряд ли можно назвать закономерным. Надёжные в обороне победители обошлись в атаке без взявшего октябрьскую паузу Мбаппе и завершившего выступления за национальную команду Гризманна. Хороши были авторы голов, включая вышедшего на замену Баркола и не отметившегося голом, но имевшего свои моменты Дембеле. Ставку на то, что теперь он добьётся своего, считаю вполне реальной. Возможно, попытается «извиниться» за не самый удачный матч мюнхенский бомбардир Олисе.

Французы в результате подтянулись к лидерам группы итальянцам на дистанцию одного очка. Бельгия, в свою очередь, уступает Франции два. Начиная с ЧМ в России будущие его триумфаторы победили бельгийцев в четырёх матчах подряд. В том числе в сентябрьской игре нынешней Лиги наций на своём поле (2:0), имея преимущество на протяжении всей встречи. Кстати, второй мяч забил именно Дембеле.

Вряд ли Бельгии снова в течение нескольких дней повезёт с удалением у соперника, тем более со столь ранним, а если так, то вспомним, что в равных составах итальянцы владели явным преимуществом. При благоприятных для бельгийцев обстоятельствах матча и запредельном настрое отсутствие лидеров тогда не сказалось. Но сложно предположить, что не самая на сегодня классная команда Европы, имеющая только одну победу в пяти последних матчах, сыграет так второй раз подряд. Потенциал Франции с её россыпью звёзд выше. А проигранный (1:3) матч Италии я бы вынес за скобки просто как вечер удивительной расслабленности команды Дешама. Недаром же после игры с гневной речью к партнёрам в раздевалке обратился вратарь Меньян», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».