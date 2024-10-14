Бельгия — Франция: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги наций в Брюсселе

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Бельгия — Франция.

Ставка: победа Франции и ТМ 3.5 за 3.45.

«Бельгия и Франция сыграют в 4-м туре Лиги наций. Думаю, гости тут должны выигрывать. Бельгийцы находятся далеко не в своём лучшем состоянии, что мы увидели пару дней назад.

Противоречивый матч провела Бельгия в 3-м туре Лиги наций. Она провалила начало игры с Италией, быстро пропустила дважды. Но затем ещё в первом тайме соперник остался на поле вдесятером. И команда Тедеско таким преимуществом не смогла воспользоваться – только два мяча забила. Да, она играла не в оптимальном составе. Сейчас у тренерского штаба есть конфликт с Куртуа, также Де Брёйне и Лукаку попросили себя не вызывать. Так что футболистов, на которых держалась команда обычно, просто не было.

Впрочем, и до этого результаты у «красных дьяволов» были не лучшими. Во 2-м туре Лиги наций они вчистую проиграли Франции, особой конкуренции ей не составив. На Евро-2024 Бельгия тоже очень слабо выступила, для ещё недавнего бронзового призёра чемпионата мира. Единственная победа недавно – над Израилем в 1-м туре Лиги наций (3:1).

Франция же выступает намного лучше. По сути, она провалила за последнее время только старт Лиги наций – не навязала никакой конкуренции Италии (1:3). В остальных встречах команда Дешама уже выглядела неплохо. В следующих турах ЛН французы одолели Бельгию (2:0) и Израиль (4:1).

На Евро-2024 «трёхцветные» тоже выступили намного лучше. Собственно, они-то и выбили Бельгию в плей-офф. Сама команда была близка к попаданию в финал ЧЕ. Сейчас сборная выступает без нескольких основных игроков – Мбаппе травмирован, Гризманн и вовсе завершил карьеру в национальной команде.

Но я бы не сказал, что это сильно мешает коллективу выигрывать. Звёзд в составе хватает. А вот та же Бельгия проблем испытывает больше. В целом я тут уверен в успехе гостей. Но всё же не думаю, что бельгийцы дадут себя легко обыграть. Да, у них плохая статистика последних игр с «трёхцветными», да и просто побед мало. Но это только сильнее сейчас мотивирует подопечных Тедеско.

Так что, если команда Дешама тут выиграет, то точно сделает это не с крупным счётом. Моя ставка – победа Франции и тотал меньше 3.5 с коэффициентом 3.45», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».