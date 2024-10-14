Италия — Израиль: ставка Александра Мостового на матч 4-го тура Лиги наций 14 октября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Италия — Израиль.

Ставка: победа Италии 2:0 за 5.20.

«В 4-м туре Лиги наций состоится игра Италии и Израиля. Думаю, тут заранее всё ясно. У гостей особых шансов нет.

Итальянцы пару дней назад доказали свой статус фаворита в группе ЛН. Он появился у них после первых туров. Тогда команда уверенно разобралась с Израилем (2:1), но что более важно – с Францией (3:1). И это произошло после проваленного Евро-2024, на котором подопечные Спаллетти еле из группы вышли, а в плей-офф сразу вылетели от Швейцарии.

Определённые выводы сборная явно сделала. Пару дней назад она играла с Бельгией и явно уже шла к лёгкой победе – к середине первого тайма уже вела 2:0. Но затем из-за грубого фола был удалён Пеллегрини. Казалось, что теперь бельгийцы легко отыграются и победят в итоге, но последнего не произошло. Команда Спаллетти всё равно выглядела не так плохо, смогла перестроиться и не проиграла в итоге – 2:2.

Израиль же пока подтверждает другой статус в группе – главного претендента на вылет в Лигу Б. И это понятно, все соперники топовые, команде очень тяжело. Во все трёх турах израильтяне уступали, но зато всегда один мяч забивали – 1:3 с Бельгией, 1:2 с Италией и 1:4 с Францией. В группе команда закономерно идёт последней.

Думаю, сейчас у гостей, конечно, шансов нет. Италия обидно потеряла очки в прошлом туре, она явно настраивалась на успех. Так что сегодня расслабленно «лазурная армия» играть не будет. В таком случае Израилю не на что рассчитывать», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».