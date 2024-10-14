Италия — Израиль: прогноз Семёна Зигаева на встречу Лиги наций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги наций Италия — Израиль.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.47.

«Сборная Италии провалилась на прошедшем чемпионате Европы. Чудом смогли в 3-м туре отыграться против Хорватии в компенсированное время и выйти в 1/8 финала, но дальше их ждал крах. Швейцария выиграла 2:0, хотя могли итальянцы устроиться и на разгром. Тем удивительнее, что в Лиге наций итальянцы стартовали уверенно, на выезде переиграв Францию 3:1. Несколько дней спустя Италия добыла вторую победу 2:1 над Израилем. В 3-м туре итальянцы играли дома против Бельгии и начиналось всё также здорово. Уже к 24-й минуте хозяева вели 2:0 и, казалось, всё будет отлично, но в конце первого тайма Пеллегрини получил красную, и бельгийцы смогли уйти от поражения — 2:2.

Израиль в прошлом розыгрыше Лиги наций финишировал первым в группе с Албанией и Исландией и поднялся в элиту. Но соперничать с Францией, Италией и Бельгией — это уже другая история. Израильтяне стартовали с матча против Бельгии, и первый тайм вышел неплохим. Первый тайм завершился 1:1, но после перерыва бельгийцы забили дважды, а ещё смазали пенальти, победив 3:1. С итальянцами вышло хуже — 1:2 с голом Абу Фани в самом конце, когда уже всё было ясно. Несколько дней назад Израиль играл против Франции и к середине первого тайма обменялся голами с французами, но дальше господствовала команда Дешама и довела встречу до победы 4:1.

Удивительно, Израиль проиграл все матчи, но в каждом забил, хотя соперники совсем не простые. Италия в этой Лиге наций выглядит здорово, забивая в каждой игре минимум по два своим соперникам. Поэтому выберем логичный вариант — тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».