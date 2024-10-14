Босния и Герцеговина — Венгрия: ставка Игоря Семшова на встречу 4-го тура Лиги наций

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги наций Босния и Герцеговина – Венгрия.

Ставка: ничья за 3.40.

«Сборная Боснии и Герцеговины в своём предыдущем матче принимала дома сборную Германии 11 октября. И в целом подопечные Сергея Барбареза выглядели достойно. Пропустив два мяча ещё до перерыва, Эдин Джеко сократил отставание своей команды, и боснийцы бились до финального свистка, но всё же уступили 1:2.

Сборная Венгрии в этот же день играла дома со сборной Нидерландов. И команда Марко Росси проявила себя ещё лучше! Роланд Шаллаи открыл счёт на 32-й минуте, и грозные гости сумели отыграться только в концовке встречи – 1:1.

10 сентября команды провели встречу первого круга в Будапеште и голов друг другу не забили – 0:0. Сейчас вариант ничейного исхода тоже совсем не исключён, потому что силы соперников примерно равны. Только на этот раз болельщики увидят забитые мячи.

Сборные Боснии и Герцеговины и Венгрии вновь сыграют вничью», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».