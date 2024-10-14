Грузия — Албания: прогноз Виктора Гусева на матч дивизиона B Лиги наций

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги наций Грузия — Албания.

Ставка: победа Грузии за 2.02.

«Обе команды, вызывавшие большие симпатии по ходу недавнего Евро, в пятницу неудачно провели матчи 3-го тура Лиги наций и в понедельник сойдутся в столице Грузии. В группе 1 дивизиона В, несмотря на довольно неожиданное поражение от украинцев в Познани (0:1), грузины по-прежнему лидируют. Второе место занимают чехи, далее идут одержавшие по одной победе сборные Албании и Украины. Албанцы предыдущий матч проиграли в гостях Чехии (0:2).

На тбилисском стадионе имени Михаила Месхи участников встречи ждёт аншлаг, а конкретно грузинскую сборную — сумасшедшая поддержка зрителей. Добавим, что Грузия гораздо лучше смотрится на своём поле: достаточно вспомнить её сентябрьскую победу над Чехией (4:1). К тому же после пятничного поражения хозяева, уверен, выйдут на игру с особым настроем. Напомним, что на Евро грузины дошли до 1/8 финала, в итоге проиграв будущим чемпионам испанцам.

Первый матч двух сборных — на поле албанцев в Тиране — завершился победой Грузии 1:0. Всего же команды встречались 15 раз. При четырёх ничьих Грузия добилась успеха восемь раз, а Албания — три. На мой взгляд, албанцы сейчас не являются той неожиданно грозной силой, которой они предстали в ходе отборочного турнира Евро и дальше — в финальной части, где команда лишь с минимальной разницей уступила Испании и Италии, а с Хорватией сыграла вничью. Свою роль сейчас сыграли и травмы: ещё до международной паузы было объявлено об отсутствии в заявке на оба матча целой группы игроков. Причём к двум нападающим — из турецкой лиги и «Эвертона» — присоединился капитан команды защитник «Аталанты» Джимсити. В составе сборной Грузии не будет полузащитника «Леванте» Кочорашвили, получившего очередное предупреждение. Кстати, именно он забил великолепный решающий мяч в первом матче двух команд. Но всё равно ставим на победу Грузии», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».