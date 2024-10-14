Уэльс — Черногория: прогноз Семёна Зигаева на матч 4-го тура Лиги наций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги наций Уэльс — Черногория.

Ставка: ТБ 2 за 1.56.

«Уэльс неудачно выступил в отборе на чемпионат Европы, хотя бы в шаге от поездки на турнир. В решающем матче плей-офф за право поехать в Германию валлийцы играли против Польши. 0:0 за 120 минут, а в серии пенальти выиграли поляки. В Лиге наций Уэльс стартовал с безголевой ничьей с Турцией. Затем была победа над Черногорией 2:1. Несколько дней назад валлийцы отправились в Исландию и к исходу получаса вели 2:0. Но в середине второго тайма исландцы вернулись в игру, забили дважды и в итоге встреча завершилась вничью — 2:2.

Черногория не прошла отбор на Евро-2024, пропустив Венгрию и Сербию вперёд. Поэтому летом черногорцы играли товарищеские матчи с переменным успехом. Обыграли Беларусь и Македонию, но уступили Бельгии и Грузии. Лигу наций Черногория начала в Рейкьявике, Исландия забила по мячу в каждом из таймов и уверенно победила 2:0. Несколько дней спустя черногорцы принимали Уэльс и уже к третьей минуте умудрились пропустить дважды. Всё, на что хватило хозяев, гол в середине второго тайма и, как следствие, поражение 1:2. Несколько дней назад Черногория играла в Турции, пропустила лишь раз, хотя турки наиграли на крупную победу, но в итоге лишь 1:0.

Обе команды в последнее время не сказать чтобы надёжно играли в обороне. Но при этом и сами моменты создают, не очень много, но есть. Выберем вариант тотал больше 2», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».