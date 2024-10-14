«Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Ак Барс».
Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.65.
«Металлург» — чемпионская команда, как подводная лодка, всплывает со дна турнирной таблицы. Плохо начала чемпионат, но сейчас возвращаются травмированные и коллектив находит свою игру. Разгром ЦСКА 7:0 в Москве, победа над «Динамо» 5:3, когда уступаешь по ходу матча 1:3.
Битва с «Ак Барсом» — это битва за доминирование, за лидерство на Востоке. «Ак Барс» здорово начал чемпионат, шёл некоторое время первым, но недавно проиграл «Сибири» 3:6.
На стороне «Магнитки» домашний лёд, стабильность, опыт. Она должна обыгрывать «Ак Барс» в этом матче», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».