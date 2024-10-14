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«Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

«Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ
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Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Ак Барс».

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.65.

«Металлург» — чемпионская команда, как подводная лодка, всплывает со дна турнирной таблицы. Плохо начала чемпионат, но сейчас возвращаются травмированные и коллектив находит свою игру. Разгром ЦСКА 7:0 в Москве, победа над «Динамо» 5:3, когда уступаешь по ходу матча 1:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Битва с «Ак Барсом» — это битва за доминирование, за лидерство на Востоке. «Ак Барс» здорово начал чемпионат, шёл некоторое время первым, но недавно проиграл «Сибири» 3:6.

На стороне «Магнитки» домашний лёд, стабильность, опыт. Она должна обыгрывать «Ак Барс» в этом матче», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».

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