«Рейнджерс» — «Детройт»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Детройт».

Ставка: победа «Рейнджерс» за 1.83.

После крупной победы над «Питтсбургом» (6:0) «Рейнджерс» уступили «Юте» (5:6 ОТ). Новичок НХЛ в клочья разорвал защиту команды из Нью-Йорка. У Игоря Шестёркина не было шансов переломить ход встречи. Его расстреливали из убойных позиций.

Хорошо, что даже при некачественной игре защиты у «Рейнджерс» получается набирать очки. Отдельно за это стоит похвалить Артемия Панарина. В матче с «Питтсбургом» он отдал две результативные передачи, а во встрече с «Ютой» оформил дубль.

У «Детройта» всё наоборот. Клуб начал сезон с поражения от «Питтсбурга» (3:6), но затем дома разгромил «Нэшвилл» (3:0). Выдающейся игры во встрече с «Предаторз» подопечные Дерека Лалонда не показали. Они нанесли практически в два раза меньше бросков в створ.

Чуть ли не в одиночку вытащил игру с «Нэшвиллом» новобранец «Ред Уингз» Кэм Тальбо. Голкипер совершил целых 42 сейва. В прошлом сезоне вратари «Детройта» тоже неплохо справлялись со своими обязанностями, а вот защита регулярно проваливалась.

Оборона клуба практически полностью состоит из молодёжи. В межсезонье у селекционного отдела не получилось разбавить её опытными и качественными хоккеистами. Вопрос только в том, как быстро «наедятся» Кэм Тальбо и его сменщик Алекс Лайон.

Помимо «зелёной» молодёжи, тянут «Детройт» ко дну ветераны, которые уже не оказывают такого влияния на игру, как раньше. Они только загружают зарплатную ведомость, не давая команде возможности качественно укрепить состав. Поставить на победу «Рейнджерс» в грядущем матче в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Четыре из пяти последних очных встреч закончились именно так. Предстоящая игра пройдёт в Нью-Йорке. Болельщики зарядят Шестёркина и Панарина энергетикой.