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«Металлург» — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Магнитогорске

«Металлург» — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Магнитогорске
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Ак Барс».

Ставка: ТМ 5 за 1.75.

«Это уже третья встреча соперников в чемпионате. В предыдущих двух упорные победы одержал «Ак Барс». Но это было в сентябре, когда чемпионы были в серьёзном кризисе. Но проблемы позади – в последние две недели «Магнитка» очень хороша, пять побед в шести матчах (да и торпедовцам проиграли из-за своего разгильдяйства). Не сомневаюсь, что сегодня хозяева всё-таки победят «Ак Барс».

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У Казани три поражения подряд – в первую очередь из-за того, что расклеилась игра в атаке. Вряд ли мощный «Металлург» пропустит от команды Гатиятулина больше, чем «Сибирь» или «Амур» в недавних матчах. Зрители не увидят больше пяти заброшенных шайб в этом матче», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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