«Металлург» — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Магнитогорске

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Ак Барс».

Ставка: ТМ 5 за 1.75.

«Это уже третья встреча соперников в чемпионате. В предыдущих двух упорные победы одержал «Ак Барс». Но это было в сентябре, когда чемпионы были в серьёзном кризисе. Но проблемы позади – в последние две недели «Магнитка» очень хороша, пять побед в шести матчах (да и торпедовцам проиграли из-за своего разгильдяйства). Не сомневаюсь, что сегодня хозяева всё-таки победят «Ак Барс».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

У Казани три поражения подряд – в первую очередь из-за того, что расклеилась игра в атаке. Вряд ли мощный «Металлург» пропустит от команды Гатиятулина больше, чем «Сибирь» или «Амур» в недавних матчах. Зрители не увидят больше пяти заброшенных шайб в этом матче», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».