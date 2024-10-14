«Колорадо» — «Айлендерс»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Айлендерс».

Ставка: тотал больше 6.5 гола за 2.10.

«Колорадо» очень плохо начал сезон. Он разгромно уступил «Вегасу» (4:8) и проиграл «Коламбусу» (4:6). У «Эвеланш» проблемы с вратарской позицией и зияют дыры в обороне. Много критики обрушилось на Александра Георгиева. В матче с «Вегасом» вратарь пропустил пять шайб после 16 бросков и был заменён, во встрече с «Коламбусом» он пропустил три шайбы после несложных бросков за 22 минуты и также был отправлен на скамейку запасных.

Джаред Беднар поддержал российского голкипера в трудную минуту. Пока что основные надежды «Колорадо» связаны с Натаном Маккинноном, Микко Рантаненом, Кейлом Макаром и другими результативными хоккеистами «Эвеланш». Будет здорово, если подтянется Николай Коваленко. На его счету нет полезных действий, но это только пока.

«Айлендерс» начали сезон не лучше. Они уступили «Юте» (4:5 ОТ) и «Далласу» (0:3). В межсезонье «Айлендерс» толком не укрепили состав, но радует, что быстро адаптируется Максим Цыплаков. Габаритный нападающий отметился заброшенной шайбой уже в дебютной игре в НХЛ. Руа очень впечатлён индивидуальными качествами и трудолюбием экс-форварда «Спартака».

Так или иначе, наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 6.5 шайбы за 2.10. У обеих команд проблемы, и в особенности это касается обороны. На двоих по итогам прошлого розыгрыша регулярки они пропустили 517 шайб. И, кажется, ситуация стала только хуже.

В то же время у «Эвеланш» отлично функционирует нападение. Кейл Макар и Натан Маккиннон просто неудержимы. У «Айлендерс» может удивить Максим Цыплаков, так что шансы на победу у команд примерно равны. Предлагаем заключить пари на то, что сыграет верх по голам.