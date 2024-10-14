«Динамо» Москва — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на дерби КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Спартак».

Ставка: победа «Динамо» за 2.55.

«Столичное дерби «Динамо» — «Спартак» — это всегда особое внимание и повышенный ажиотаж. Причём не только для болельщиков, но и для наставников и их подопечных.

Динамовцы после 15 матчей имеют в своём активе семь побед, что позволяет им занимать на данный момент восьмое место Западной конференции. Буквально в спину дышат «Витязь», «Куньлунь Ред Стар» и «Сочи». При этом бело-голубые продолжают испытывать проблемы в обороне (45 пропущенных шайб). Больше, чем команда Алексея Кудашова, на Западе пропустил только «Куньлунь» (54). При всём при этом у «Динамо» в субботу дебютировал новый вратарь. 30-летний Евгений Ярославлев провёл свою первую игру на уровне КХЛ, и его команда обыграла дома уфимский «Салават Юлаев» — 4:2. И это без получившего повреждение Эрика О’Делла. Восстановится ли он к понедельнику, сказать сложно. Также как и на кого выпадет выбор на последнем рубеже. Отмечаем заброшенные шайбы Артёма Михеева, Артёма Чернова, Максима Комтуа и Егора Римашевского.

У «Спартака» ситуация в турнирной таблице явно лучше. 20 очков после 14 матчей и текущее второе место. Подопечные Алексея Жамнова в субботу тоже играли дома и тоже одержали победу. Над «Ак Барсом» — 3:0. Дмитрий Николаев заработал эффектный «сухарь». А трудовые шайбы забросили Егор Филин, Герман Рубцов и Адам Ружичка.

В этом сезоне «Спартак» уже успел обыграть «Динамо» (4:2) больше месяца назад. Ясно, что бело-голубые жаждут реванша и хотят поправить своё положение. Да, красно-белые чуть стабильнее своего соперника, но по силам они плюс-минус равны. И учитывая, сколько уже в этом сезоне было неожиданных результатов, то победа «Динамо» никак не потянет на сенсацию, а, скорее, наоборот, логично уложится в текущий формат. «Динамо» выиграет», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».