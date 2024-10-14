«Динамо» Москва — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ 14 октября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Спартак».

Ставка: ТБ 6 за 2.33.

«В субботу обе московские команды синхронно остановили своё турнирное падение, уверенно обыграв сильных соперников с Востока. Но запаса прочности нет ни у нынешнего «Спартака», ни у нынешнего «Динамо». У красно-белых проблемы со спецбригадами, созидательной игрой и действиями первой тройки. Бело-голубые сажают в запас одних лидеров, разжалуют из капитанов других и выезжают за счёт работяг из нижних звеньев.

Тем не менее это будет весёлый хоккей – смело ставьте на то, что в дерби забросят больше шести шайб. Ошибки в обороне характерны как для одних, так и для других. А фаворитами для меня всё-таки являются спартаковцы. За счёт вратарского фактора. Николаев в субботу показал, что способен в одиночку выигрывать матчи для своей команды. Он намного сильнее любого из голкиперов «Динамо», вынужденного укреплять эту линию людьми из ВХЛ», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».