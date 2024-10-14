Германия — Нидерланды: фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ к матчу Лиги наций

14 октября в Мюнхене состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций между сборными Германии и Нидерландов. Встреча на «Альянц Арене» стартует в 21:45 мск. Ты можешь получить фрибет до 2000 рублей от букмекера БЕТСИТИ за первую ставку:

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В немецкой сборной сложилась любопытная вратарская ситуация. На протяжении долгого времени за пост основного голкипера конкурировали Мануэль Нойер и Марк-Андре тер Штеген. Мануэль объявил о завершении карьеры в сборной, а его сменщик недавно получил серьёзную травму колена. Поэтому тренерский штаб немцев встал перед дилеммой, кто же теперь займёт место в воротах. Вероятно, это будет голкипер «Штутгарта» Александр Нюбель.

Грядущий поединок обретает для Германии важное значение, так как в его рамках Немецкий футбольный союз организует торжественную церемонию проводов завершивших карьеру в сборной Мануэля Нойера, Илкая Гюндогана, Тони Крооса, Томаса Мюллера. На фоне такого мероприятия хозяева наверняка постараются приложить максимум усилий для победы, чтобы порадовать своих легенд.

Однако голландцы готовы составить серьёзную конкуренцию. Главный тренер «оранжевых» Рональд Куман вызвал всех сильнейших футболистов страны. Де Лигт, Симонс, Гакпо, Мален и Зиркзее на месте. В последний раз соперники пересекались в сентябре. Тогда игра, прошедшая в Нидерландах, завершилась результативной ничьей (2:2). Стоит отметить, что в шести подряд личных встречах неизменно голами отметились обе команды.

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