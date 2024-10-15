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Испания — Сербия: букмекеры оценили шансы команд

Испания — Сербия: букмекеры оценили шансы команд
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Во вторник, 15 октября, завершится программа 4-го тура Лиги наций. Среди прочих выделяется матч Испания — Сербия, который пройдёт на стадионе «Нуэво Арканхель» в Кордове. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.36, что приблизительно равно 72% вероятности.

Победа сборной Сербии доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 9.70 — около 10% вероятности. Ничья вероятнее, но коэффициент тоже высокий — 5.20 (18%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча представителей Лиги А получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.12. Причём в гол гостей эксперты не сильно верят. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.16 (менее 50% вероятности).

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