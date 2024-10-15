Испания — Сербия: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Испания — Сербия.

Ставка: Испания победит всухую за 2.10.

В прошлый раз сборная Испании не сумела обыграть сборную Сербии. В матче 1-го тура нового цикла Лиги наций подопечные Луиса де ла Фуэнте гостили в Белграде, набегали на такое солидное преимущество, что просто не могли не забрать все три очка. Однако реализация моментов подвела — 0:0.

Прорвало испанцев во 2-м туре. Снова в гостях, на этот раз — в Женеве, разгромили сборную Швейцарии со счётом 4:1. Но тут больше вопросов, конечно, к швейцарцам, поскольку гости оказались в меньшинстве уже на 20-й минуте. В первом же октябрьском матче «Фурия Роха» закрепила результат, на своём поле обыграв сборную Дании.

С датчанами игровой перевес тоже ощущался, однако забить удалось только один раз. Причём лишь на 79-й минуте. Более важно, что команда на оставшийся сбор осталась без Ламина Ямаля. Юный талант получил повреждение и отправился в расположение «Барселоны».

Сборной Испании удалось сохранить ворота нетронутыми даже без травмированных Дани Карвахаля и Родри. Скорее всего, команде удастся обыграть всухую и сборную Сербии, которая пока не впечатляет. Логично снова ожидать перевес испанцев по многим показателям. Особенно учитывая, что выступают они на домашнем поле.

Сербская команда недавно обыграла сборную Швейцарии на своём поле — 2:0. Но тут важно отметить, что держали мяч и атаковали швейцарцы даже больше. Просто много позволили сопернику в контратаках. В сентябре же сербы ничего не смогли предложить испанцам в Белграде, а в Копенгагене и вовсе проиграли Дании всухую.

На этом фоне ждать откровений от сборной Сербии в испанской Кордове не стоит. Сборная Испании, в свою очередь, должна спокойно справляться даже без Ламина Ямаля и не позволять сопернику лишнего. Раз уж лидеров оборонительного блока Луису де ла Фуэнте получилось заменить, то и в атаку талантливых футболистов найдёт.