Польша — Хорватия: эксперты назвали фаворита матча Лиги наций

15 октября на стадионе «Народовы» в Варшаве состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Польша — Хорватия. Начало игры — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу хорватов можно с коэффициентом 2.22. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2220 рублей.

Успех поляков оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Букмекеры считают, что матч Польша — Хорватия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол в исполнении сборной Хорватии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.87.