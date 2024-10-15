Польша — Хорватия: прогноз на матч Лиги наций

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги наций Польша — Хорватия.

Ставка: Хорватия победит за 2.22.

Цель сборной Польши — остаться в группе. Она располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Бело-красные обыграли Шотландию (3:2), уступили как раз Хорватии (0:1) и Португалии (1:3). Для того, чтобы повысить шансы на сохранение прописки, им будет достаточно ничьей.

Хорватия в порядке. У Златко Далича всё схвачено. Омоложение обороны прошло для «пламенных» быстро и безболезненно, хотя изначально многие также переживали за уход старожилов. Тренер вынужден отталкиваться от сильных качеств опытнейшего Модрича, понемногу подтаскивающего молодёжь.

Главное, что результаты от этого сильно не страдают. «Пламенные» прошли отбор на Евро-2024 и неплохо выступили на самом турнире. В группе Лиге наций они занимают вторую строчку. «Шашечные» уступили Португалии (1:2), победили Польшу (1:0) и Шотландию (2:1).

Главным героем встречи с Польшей стал как раз Лука Модрич. Он забил прекрасный гол со штрафного. Вполне вероятно, сделает разницу полузащитник «Реала» и в грядущем матче. Поставить на победу сборной Хорватии можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22.

После неудачных матчей закрадываются мысли о том, что многолетних лидеров сборной Хорватии уже можно списать со счетов. Однако они постоянно доказывают обратное. Казалось бы, Модричу уже 39 лет, а он продолжает любить футбол и чувствовать, что ещё может попылить.

Недавняя очная встреча проходила полностью под диктовку «шашечных». Они выиграли по всем показателям и только чудом не забили больше. Вряд ли то, что предстоящий матч пройдёт в Польше, глобально что-то изменит. «Пламенные» видятся фаворитами.