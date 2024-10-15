Букмекеры оценили шансы сборной Португалии продлить победную серию

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Во вторник, 15 октября, завершится программа 4-го тура Лиги наций. Среди прочих выделяется матч Шотландия — Португалия, который пройдёт на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Португалия возглавляет группу в Лиге наций, набрав девять очков из девяти возможных. Шотландия потерпела три поражения.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.63, что составляет 59% вероятности.

Победа сборной Шотландии доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.30 — около 18% вероятности. В ничью тоже не особо верят, коэффициент находится в пределах 4.30 (23%).

Вместе с тем аналитики уверены, что встреча представителей Лиги А получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.26. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.