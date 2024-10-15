Шотландия — Португалия: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на встречу Шотландия — Португалия.

Ставка: победа Португалии + тотал больше 1.5 гола за 1.88.

Шотландия добралась до элитного эшелона и даёт бой каждому сопернику. Однако столь высокий уровень тянуть зачастую не получается. Пока шотландцы только проигрывают. Сборной Польши уступили со счётом 2:3, а сборным Португалии и Хорватии — со счётом 1:2.

Ключевым футболистом в обойме Стива Кларка, который с командой добился исторического выхода на чемпионат Европы, является Скотт Мактоминей. Перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи» игрок забил половину голов своей сборной в Лиге наций. Да и в целом полузащитник показывает себя хорошо.

К слову, в ворота сборной Португалии в матче 2-го тура единственный гол сборной Шотландии забил именно Мактоминей. Причём тогда португальцам пришлось даже отыгрываться, и победу они вырвали лишь на 88-й минуте. Впрочем, теперь у подопечных Роберто Мартинеса есть все шансы закрепить тот успех и оправдать звание фаворита.

Дело в том, что сборная Португалии пока идёт без потерь в Лиге наций. Помимо сборной Шотландии, она обыграла также сборные Хорватии (2:1) и Польши (3:1). В последнем случае — на выезде, полностью контролируя при этом игру. Кстати, сможете угадать, кто снова отличился в составе португальского коллектива? Криштиану Роналду!

Этот гол стал для капитана команды третьим на старте Лиги наций. Совсем неплохо для 39-летнего нападающего. Хотя не только он проявляет лидерские качества. Сильно на результат также влияет Бруну Фернандеш. На том же отрезке из трёх туров полузащитник оформил 1+2 по системе «гол+пас» и провёл на поле даже больше времени.

Букмекеры не ждут разгромной победы от сборной Португалии. Учитывая, что сборная Шотландии проигрывает лишь в один мяч, понять их можно. Однако в победе гостевой команды сомнений не так много. Скорее всего, шотландцы дадут бой, будут голы. Но набравшие ход португальцы должны побеждать даже в гостях.