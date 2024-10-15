Испания — Сербия: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги наций Испания – Сербия.

Ставка: победа Испании и ТМ 3.5 за 2.12.

«Испанцы – лидеры в своей группе и достаточно уверенно идут по дистанции. Эти команды уже провели один очный матч. Тогда сразу после чемпионата Европы Испания в Сербии сыграла вничью 0:0. Сербы окопались сзади и долгое время ничего не давали создать сопернику. Но в целом Испания всё равно играла лучше и должна была побеждать. Но если не сделала тогда, то получится сейчас.

Однако не стоит забывать, что у испанцев много кадровых проблем. Не играют Родри, Карвахаль. Говорят, что Ламин Ямаль травмирован. Мората никак не может реализовать то, что создают партнёры. В матче против Дании Испания владела колоссальным преимуществом, но забила всего раз после дальнего удара.

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Думаю, что непростой по эмоциям будет игра в Кордобе. Но сербы много эмоций и энергии выложили в матче со Швейцарией. Выиграли со счётом 2:0, да ещё и с отражённым пенальти в концовке. Сербам очень сложно будет держать стабильность. Даже неплохая обойма сербской сборной может не выстоять перед Испанией, которая проведёт второй подряд домашний матч при очень приличной поддержке.

Испания выиграет, но вряд ли будет много голов. Сербия снова окопается у своих ворот и будет искать шанс на контратаках, где может и Митрович убежать. Испания будет доминировать, будет пытаться расшатать оборону и искать варианты взятия ворот. Мой прогноз такой — победа Испании через ТМ 3.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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