«Адмирал» — «Северсталь»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Северсталь».

Ставка: итоговая победа «Адмирала» за 1.98.

Последние шесть игр «моряки» толком не могут прийти в себя. Они уступили в пяти из них – «Торпедо», минскому «Динамо», «Сочи», «Ладе» и «Трактору». Победили только тольяттинцев – 2:0. Стоит отметить, что за эти встречи «Адмирал» забросил лишь шесть шайб, пропустив 18.

«Северсталь» тоже не пример стабильности. Команда показывает хороший хоккей, но отрезками. Победы быстро сменяются поражениями. Из последних семи матчей «рыси» выиграли только три – у минского «Динамо» (3:2 и 3:2 Б) и СКА (4:3). В минувшей встрече подопечные Андрея Козырева вообще всухую уступили «Куньлуню» (0:3).

После долгого выезда «Адмирал» возвращается на домашнюю арену. Дома клуб из Владивостока выиграл четыре из пяти матчей. «Северсталь», в свою очередь, побеждала только в трёх из восьми встреч в гостях. Возможно, после поражения от «драконов» «рыси» будут не в лучшем настроении. А команде Тамбиева деваться некуда. Дома нужно отдавать все силы. Поставим на победу «моряков» с учётом ОТ и буллитов за 1.98.