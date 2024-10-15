Испания — Сербия: ставка Игоря Семшова на игру 4-го тура Лиги наций

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги наций Испания – Сербия.

Ставка: победа Испании в один мяч за 3.60.

«12 октября подопечные Луиса де ла Фуэнте играли дома со сборной Дании. И одержали победу с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч Мартин Субименди забил на 79-й минуте игры. В целом же испанцы играли с запасом прочности.

А сборная Сербии принимала дома сборную Швейцарии. Команда Драгана Стойковича оказалась сильнее – 2:0. Помог автогол соперника и точный удар Александра Митровича. И это говорит о том, что сербы в этом турнире выглядят совсем неплохо. Но весь вопрос в том, что позволят им сделать испанцы на своём поле. Точнее — сколько.

В матче первого круга эти команды сыграли между собой вничью 0:0. Сейчас Испания не будет лезть из кожи вон и высекать на поле искры. Чемпионы Европы сыграют с соответствующим их статусу достоинством, и сербы могут рассчитывать на почётное поражение.

Сборная Испании выиграет с разницей в один мяч», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».