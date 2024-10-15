«Динамо» Минск — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — ЦСКА.

Ставка: ИТБ 2.5 гола минского «Динамо» за 1.92.

У Дмитрия Квартальнова пока далеко не всё получается. Минское «Динамо» и правда способно удивить болельщиков. Но чаще в этом сезоне теряет очки там, где от него ожидали большего. Проиграв три матча подряд — СКА (0:3), «Сочи» (2:3) и «Северстали» (2:3 Б), «зубры» собрались и в минувшей встрече обыграли петербуржцев – 4:2. Одну из шайб забросил Шипачёв, а дубль оформил Усов.

ЦСКА жёстко раскачивает. Победы чередуются с поражениями, и кажется, что армейцы уже привыкли к этому. Проиграв всухую «Металлургу» (0:7) и «Трактору» (0:4), подопечные Ильи Воробьёва победили «Салават Юлаев» (2:0). Однако в последнем матче вновь уступили – «Автомобилисту» (3:4 Б).

У минчан определённо будут шансы набрать очки в матче с ЦСКА. Особенно если «зубры» воодушевятся победой в игре со СКА. Да и Шипачёв вернулся в состав, забросил шайбу. В общем, как бы странно это ни выглядело, но мы предлагаем ставку на индивидуальный тотал «Динамо» больше 2.5 шайбы за 1.92.