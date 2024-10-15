СКА — «Нефтехимик»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч КХЛ СКА – «Нефтехимик».

Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.67.

После классной серии из пяти побед петербургский клуб стал чередовать успехи с неудачами в шахматном порядке. СКА в шести последних встречах уступил «Куньлуню» (4:5), «Северстали» (3:4) и минскому «Динамо» (2:4), но обыграл «зубров» (3:0), «Локомотив» (4:3 ОТ) и «Автомобилист» (5:2). Заострим внимание на том, что проблемы у команды Ротенберга были в играх с аутсайдерами, а победы в играх с ярославцами и екатеринбуржцами достойны похвалы.

В начале сезона у «Нефтехимика» была трёхматчевая победная серия, после которой последовали шесть поражений кряду. Недавно вновь нижнекамцы выиграли три встречи подряд – у «Лады» и дважды у «Амура». Последний матч проиграли «Сибири» (1:2).

Неужели история циклична и «волки» вновь попадут под серию поражений? Будет видно, но, учитывая уровень СКА, второго проигранного матча им не избежать. Поставим на победу армейцев с Невы с форой (-1.5) за 1.67.