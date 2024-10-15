Аргентина — Боливия: эксперты оценили шансы в отборе ЧМ-2026

16 октября на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе (Аргентина) состоится матч 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 Аргентина — Боливия. Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Сделать ставку на победу сборной Аргентины предлагается с коэффициентом 1.06, что переваливает за 90% вероятности. Победа же сборной Боливии доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 65.00 — всего 1,5% вероятности. На ничью дают 20.0 (5%).

Вместе с тем аналитики уверены, что встреча получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 3.40, а тотал больше 2.5 мяча — лишь коэффициентом 1.32.

Однако в гол гостей верят с трудом. Если забьют боливийцы, сыграет коэффициент 2.55 — менее 40% вероятности.