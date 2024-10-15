Испания — Сербия: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги наций 15 октября

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги наций Испания — Сербия.

Ставка: победа Испании за 1.42.

«Сборная Испании в Лиге наций стартовала матчем с Сербией, но первый тайм был скуден на моменты. Всего два опасных эпизода, после перерыва у хозяев вновь был шанс, но Илич не попал в ворота. Затем Испания заиграла сильнее, но голов так никто и не дождался, ничья 0:0. После неожиданной потери очков чемпионы Европы отправились в Женеву, к 20-й минуте забили дважды и остались без удалённого Ле Нормана. Швейцарцы к концу первого тайма один мяч отыграли, но после перерыва пропустили ещё дважды — 1:4. Несколько дней назад испанцы принимали Данию, хозяева ничего не позволили создать скандинавам у своих ворот, но сами долго не могли пробить Каспера Шмейхеля. В итоге лишь на 79-й минуте Мартин Субименди забил и принёс Испании победу.

Сборная Сербии стартовала в Лиге наций с 0:0 в Белграде против действующего чемпиона Европы, но этот матч мы вспоминали выше. Затем балканцы отправились в Копенгаген: не сказать что хозяева играли лучше, скорее обе команды смогли создать мало голевых моментов, но датчане оказались лучше в реализации. Альберт Грёнбек в первом тайме с передачи Поульсена, а затем после перерыва сам Юссуф установил окончательный счёт — 0:2, поражение Сербии. Несколько дней назад сербы принимали швейцарцев, играли похуже, но судьба вернула им должок. Аккурат перед перерывом Эльведи отправил мяч в свои ворота, затем на 61-й минуте Митрович удвоил преимущество, а позже ещё и Эмболо не реализовал пенальти. 2:0 — победа Сербии.

Сборная Испании играет в этой Лиге наций лучше своих соперников, но им часто не хватает хладнокровия в реализации моментов. Не добавляет радости потеря одного из лидеров Дани Карвахаля, хотя Педро Порро провёл неплохой матч с Данией. Главное, что испанцы ещё не забыли сентябрьские 0:0 в Белграде и наверняка захотят в первую очередь себе и болельщикам доказать, что ничья с Сербией была случайной. Победа Испании», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».