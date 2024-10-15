Испания — Сербия: ставка Александра Мостового на матч дивизиона А Лиги наций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Испания — Сербия.

Ставка: победа Испании 1:0 за 6.00.

«В 4-м туре Лиги Наций сойдутся Испания и Сербия. Конечно, в этой паре фаворит очевиден. С другой стороны, не так легко проводят последние матчи действующие чемпионы Европы, разгромных побед почти не добывают. Так что и тут, я думаю, ожидается не столь простая игра для «Красной фурии».

Да, пока без поражений в Лиге наций идёт команда де ла Фуэнте. Правда, один раз очки она уже успела потерять — 0:0 с Сербией в 1-м туре. После этого испанцы обыграли Швейцарию (4:1) и Данию (1:0). В группе команда теперь заслуженно лидирует, пусть и отрыв от преследователей у неё не такой большой пока — одно и три очка.

Мне кажется, небольшие трудности начинает испытывать Испания. Соперники понимают, как против неё играть. Подопечные де ла Фуэнте активны в атаке, задействуют фланги, часто простреливают. Так что команды, которые умеют организованно защищаться, у которых есть надёжный вратарь, способны дать отпор «Красной фурии». Это мы увидели в играх с Сербией и Данией, в которых действующий чемпион Европы забил минимум голов, хотя активно давил почти всё время. Датчанам единственный гол команда и вовсе забила дальним ударом с рикошетом от вратаря.

Ну а Сербия добыла на днях важный результат в матче со Швейцарией — победила 2:0. Не сказал бы, что счёт у них был по игре. Но сербы действительно провели неплохую встречу, грамотно оборонялись и свои несколько моментов реализовали, Митрович забил красивый гол издалека. Как я уже говорил, ещё одно очко команда набрала на старте турнира — 0:0 с Испанией. А вот во 2-м туре Сербия уже не справилась с датчанами — 0:2. В атаке в том матче ничего у коллектива не получалось.

В общем, да, Испания тут должна выигрывать. Это всё ещё очень сильная сборная, возможно, до сих пор сильнейшая в Европе. Сербии тут на победу смысла нет надеяться. Но, думаю, она сыграет с соперником примерно так же, как Дания, — продержаться снова в обороне команда может. Тем более что, у «Красной фурии» из-за травмы игру может пропустить Ямаль.

Так что выберу тут ставку на счёт 1:0 с котировкой 6.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».