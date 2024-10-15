Польша — Хорватия: прогноз Семёна Зигаева на игру 4-го тура Лиги наций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги наций Польша – Хорватия.

Ставка: ТБ 2 за 1.57.

«Сборная Польши стартовала в Лиге наций с матча против Шотландии и, забегая вперёд, эта встреча получилась самой яркой в 1-м туре. Пять забитых мячей, отменённый гол и два пенальти, один из которых на седьмой компенсированной минуте и принес полякам победу — 3:2. 2-й тур прошёл в Загребе, в равной и не особо событийной игре гол Луки Модрича принёс победу хорватам. Несколько дней назад в Варшаве Польша принимала Португалию и ничего не смогла поделать с командой Криштиану Роналду. Лидер португальцев забил сам, партнёры дважды поддержали его начинание, а хозяева ответили лишь одним мячом — 1:3.

Сборная Хорватии стартовала в Лиге наций в Лиссабоне матчем против Португалии. Хозяева забили дважды в первом тайме, хорваты ответили своим голом, а в итоге всё завершилось поражением гостей 1:2. Матч в Загребе мы вспоминали выше, тот самый, с голом Модрича, а вот несколько дней назад Хорватия принимала дома Шотландию. Команда с Британских островов забила первой на 33-й минуте, отличился Кристи, но хозяева усилиями Матановича отыгрались тремя минутами позже. После перерыва хорваты играли получше, моментов создавали побольше, и как итог – гол Андрея Крамарича, принёсший победу Хорватии.

Обе команды забивают немного, но первую встречу Хорватии и Польши в Загребе мы вспоминали, но в Варшаве хозяева играют посмелее и в обоих матчах забивали. Хорваты свои голы дозируют, забивая, но чуть-чуть. Вариант — тотал больше 2», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».