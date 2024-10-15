Польша — Хорватия: ставка Игоря Семшова на матч Лиги наций в Варшаве

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги наций Польша — Хорватия.

Ставка: ничья за 3.35.

«12 октября обе команды сыграли свои предыдущие матчи в турнире. Сборная Польши принимала дома сборную Португалии, а сборная Хорватии также дома встречалась с Шотландией.

Поляки потерпели поражение со счётом 1:3. Одного гола Петра Зелиньски было явно недостаточно для положительного результата. А предстоящий матч Польше придётся играть без дисквалифицированного нападающего Адама Буксы.

А вот сборная Хорватии оказалась сильнее шотландцев — 2:1. Точные удары Игора Матановича и Андрея Крамарича помогли команде одержать волевую победу.

8 сентября в Осиеке хорваты одолели поляков с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч тогда забил Лука Модрич, который и принёс три очка подопечным Златко Далича над командой Михала Пробежа. И сейчас хорваты кажутся фаворитами. Хотя, исходя из статуса матча, вряд ли кто-то будет играть кость в кость. Так что наиболее вероятный исход этого поединка — ничья.

Сборные Польши и Хорватии победителя не выявят», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».