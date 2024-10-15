Шотландия — Португалия: прогноз Константина Генича на встречу Лиги наций

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Шотландия — Португалия в Лиге наций.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«В Шотландии на «Хэмпден Парк» сыграют команды группы 1 Лиги А — сборные Шотландии и Португалии. Зеркальные абсолютно результаты у команд: у португальцев три матча — три победы, у шотландцев, наоборот, три матча — три поражения. Но шотландцы под руководством Стива Кларка в каждом матче забивали, тем не менее добиться положительного результата не смогли. И отыгрались с Польшей с 0:2, но уступили 2:3; с португальцами вели в счёте, но уступили 1:2; с хорватами также вели в счёте, но упустили победу 1:2, хотя в концовке забили, но из офсайда. В общем, где-то Шотландии не везёт.

Шотландцы дома агрессивны. Наглая команда, смело наверняка пойдёт вперёд, потому что, ну, с 0 очков, конечно, негоже заканчивать Лигу наций. Понятно, что Шотландия здесь явно аутсайдер, но можно громко хлопнуть дверью, удачно сыграв против лидера группы.

Португальцы откровенно хороший матч провели с Польшей. Да, в концовке пришлось помучиться сборной Португалии, и тем не менее победа 3:1. И пока в каждом матче этой Лиги нации Португалия пропускает. Я думаю, что и здесь вполне можно ожидать обмен забитыми мячами. Роналду по-прежнему в строю, бьёт копытом и хочет побить все возможные рекорды. Ну а шотландцам просто по статистике надо продолжать забивать, может быть, где-то удачный, успешный результат прилипнет.

«Обе забьют» в матче Шотландия — Португалия на «Хэмпден Парк» в Глазго за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».