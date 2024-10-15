Швейцария — Дания: ставка Эльвина Керимова на матч Лиги наций в Санкт-Галлене

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги наций Швейцария — Дания.

Ставка: Швейцария не проиграет и ТБ 1.5 за 2.00.

«Швейцария и Дания сыграют 15 октября в 4-м туре Лиги наций. Швейцарцы в этой группе идут на последнем месте, у них ноль очков. В последнем туре они проиграли сборной Сербии. На гол команда, конечно, наиграла. Но и допускала моменты она, у сербов, пожалуй, они были более опасны. Из своего преимущества по владению Швейцария острых моментов в больших количествах не смогла извлечь. С другой стороны, был незабитый пенальти, был ещё супермомент у Эльведи, который в свои ворота ещё забил в этом же матче. Но, повторюсь, моменты были, Сербия меньше владела мячом, но она очень остро атаковала. Так что такой исход для швейцарцев, конечно, печальный. Но игру в защите их хорошей назвать сложно. Это уже третье поражение для Швейцарии в своей группе, ноль очков. В общем, теперь ей нужно постараться, чтобы не вылететь в дивизион ниже.

А вот Дания проиграла в Испании. Это был первый матч, в котором она потеряла очки, проиграла фавориту, уступила по делу. Шмейхель тащил, но в концовке всё-таки пропустил, пусть там и был рикошет. В общем, Испания по делу обыграла Данию. У неё всего три, по-моему, удара в матче было опасных, против 25 у Испании. Но до этого датчане обыгрывали Швейцарию и Сербию. У них шесть очков сейчас, и они всего на один балл от Испании отстают. Так что Дания борется за первое место в группе. Для неё это очень важный матч. Команда, как мы помним, уже обыгрывала швейцарцев дома. Тогда, правда, соперник играл в меньшинстве почти целый тайм. Поэтому мы получили в итоге такое искажённое восприятие от той игры. Одна из команд была в неполном составе.

Я думаю, что не совсем заслуженно Швейцария с нулём очков сейчас идет. Где-то команда свои баллы могла бы зацепить. Не настолько Швейцария сейчас безнадёжна. Я думаю, что как раз в игре с Данией она не проиграет. У Якина хорошая команда с сильными исполнителями. И она, я думаю, дома датчанам не должна проиграть. Так что я возьму ставку на то, что Швейцария не уступит, а общий тотал голов будет больше 1.5, с коэффициентом 2,00. Да, сложная ставка. Думаю, что Швейцария должна пойти вперёд, она должна показать хороший футбол. Голы, мне кажется, будут. Может быть ничья, может быть победа Швейцарии», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».