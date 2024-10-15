«Адмирал» — «Северсталь»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Северсталь».

Ставка: победа «Адмирала» в матче за 1.98.

«Адмирал» после неплохой домашней серии, которая принесла победы над «Куньлунем» (7:1), московским «Динамо» (4:1) ЦСКА (3:2 ОТ) и «Витязем» (6:3) и всего одно поражение от «Торпедо» (2:4), отправился на выезд, где с набором очков дела обстояли куда хуже. В пяти матчах команда Леонида Тамбиева выиграла всего одну встречу и набрала ещё одно очко в следующей игре. Все три балла пришлись на противостояние с «Ладой». У «Адмирала» в гостевых матчах были проблемы с голами — кроме «Лады», владивостокцы не смогли забросить «Сочи» (0:5) и «Трактору» (0:2). Минску две шайбы забили, но пропустили столько, что разница всё равно осталась приличная (2:7).

У «Северстали» игра далека от идеала. Команда Андрея Козырева может обыграть СКА (4:3), но не забить «Сочи» (0:1) и «Куньлуню» (0:3). И если в прошлом сезоне Череповец занял пятое место на Западе, обойдя ЦСКА, «Торпедо» и минское «Динамо», то, судя по игре в нынешнем сезоне, «Северстали» придётся цепляться за последние две строчки плей-офф. Матчи, в которых команда Андрея Козырева показывала классный хоккей и результат (победы над ЦСКА, «Металлургом» и «Торпедо»), были сыграны почти месяц назад. После чего последовали ощутимые поражения от «Локомотива» (1:4) и СКА (5:8). Помимо домашней победы над Санкт-Петербургом, «Северсталь» дважды обыграла Минск. В Беларуси 3:2 в основное время, а в Череповце с таким же счётом, но в серии буллитов. Похоже, с командой Дмитрия Квартальнова «Северсталь» и будет бороться за попадание в плей-офф.

Хотя небольшое предпочтение в предстоящей игре букмекеры отдают гостям, играть первый матч на Дальнем Востоке бывает крайне тяжело. Тем более что «Адмирал» должен провести игру в максимально боевом режиме — пора выходить из пораженческого пике. Ставка: итоговая победа «Адмирала», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».