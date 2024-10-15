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СКА — «Нефтехимик»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — «Нефтехимик»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Санкт-Петербурге
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Нефтехимик».

Ставка: ТБ 6 за 2.20.

«В этом матче всё очевидно. Шансов у гостей нет – Питер гораздо мощнее по мастерству, глубина состава позволяет нивелировать фактор усталости. К тому же «Нефтехимик» в октябре не впечатляет. После серии побед над аутсайдерами споткнулись на первом же серьёзном сопернике, «Сибири», — а ведь СКА намного сильнее тех же новосибирцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
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П1
X
П2

Участники встречи точно забросят больше 6 шайб на двоих. Нижнекамцам некем останавливать шикарное нападение команды Ротенберга, а у хозяев не очень надёжны вратари. Зрелищный хоккей гарантирован», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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