СКА — «Нефтехимик»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Нефтехимик».

Ставка: ТБ 6 за 2.20.

«В этом матче всё очевидно. Шансов у гостей нет – Питер гораздо мощнее по мастерству, глубина состава позволяет нивелировать фактор усталости. К тому же «Нефтехимик» в октябре не впечатляет. После серии побед над аутсайдерами споткнулись на первом же серьёзном сопернике, «Сибири», — а ведь СКА намного сильнее тех же новосибирцев.

Участники встречи точно забросят больше 6 шайб на двоих. Нижнекамцам некем останавливать шикарное нападение команды Ротенберга, а у хозяев не очень надёжны вратари. Зрелищный хоккей гарантирован», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».