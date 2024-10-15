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«Динамо» Минск — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Беларуси

«Динамо» Минск — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Беларуси
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск — ЦСКА.

Ставка: ТБ 6 за 2.50.

«Сенсационная победа в Питере показала, что «Динамо» может обыграть любого соперника, у которого нестабильны вратари. А ведь бригада голкиперов ЦСКА куда проблемнее, чем у СКА. Не стоит забывать и о том, что Квартальнов всегда по-особенному готовит свои команды на матчи с московскими армейцами.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому советовал бы рискнуть и ставить на победу хозяев. Москвичи в своём нынешнем состоянии откровенно не впечатляют, проигрывая даже проблемному «Автомобилисту». И уж точно эта игра будет зрелищной. В матчах с участием минчан редко забивается меньше пяти, у армейцев проходная оборона. Прогнозирую, что зрители увидят больше шести голов», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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