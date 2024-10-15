«Вашингтон» — «Вегас»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру «Вашингтон» — «Вегас».

Ставка: «Вегас» победит за 2.15.

Как и ожидалось, «Вашингтон» начал новый розыгрыш регулярного чемпионата с поражения от «Нью-Джерси» (3:5). Местами «столичные» смотрелись неплохо. Они имели шансы сравнять счёт, но соперник показал более качественный командный хоккей и победил вполне заслуженно.

У «Вегаса» расклад иной. В ударе практически все его игроки, хотя ещё только начало сезона. Команда возглавляет сводную таблицу НХЛ. Она победила «Колорадо» (8:4), «Сент-Луис» (4:3) и «Анахайм» (3:1). В двух из этих встреч порадовал результативностью Иван Барбашёв.

На счету 28-летнего российского нападающего уже три заброшенные шайбы и столько же голевых передач. Он пребывает в отличном тонусе и оказывает большое влияние на игру «Голден Найтс». Во встрече с «Анахаймом» отличился ещё один россиянин, выступающий за «Вегас», — Павел Дорофеев.

Кроме того, во встрече с «Дакс» дебютировал за «Голден Найтс» Илья Самсонов, прошлый сезон для которого сложился неудовлетворительно. Смена клуба положительно сказывается на российском голкипере. Он впечатлён атмосферой, которую создают болельщики «Вегаса». Дальше — больше.

У «Голден Найтс» есть всё, чтобы продлить победную серию. Они пребывают на подъёме. Важно, что результат делают не только лидеры. Брюс Кэссиди даёт всем подопечным возможность выйти на первый план и стать важной частью команды. Здоровая конкуренция — залог успеха клуба.

Поставить на победу «Вегаса» в основное время в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. Несмотря на то что встреча состоится в Вашингтоне, «Голден Найтс» видятся явными фаворитами. У них лучше глубина состава и результаты.