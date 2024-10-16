«Эдмонтон» — «Филадельфия»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Эдмонтон» — «Филадельфия».

Ставка: тотал больше 6.5 гола за 1.95.

«Эдмонтон» начал сезон очень плохо — крупное поражение от «Виннипега» (0:6) плюс неудачи с «Чикаго» (2:5) и «Калгари» (1:4). На старте прошлого розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ команда тоже буксовала, но по итогу добралась. Крис Ноблох считает, что его подопечным просто нужно больше эмоций. Тренер «Эдмонтона» подчеркнул, что команде необходимо быть более отчаянной и добавить желания.

«Филадельфия» начала сезон более удачно. Она обыграла «Ванкувер» (3:2 Б) и обидно уступила «Калгари» (3:6). Подопечные Джона Тортореллы нанесли больше бросков, но соперник оказался точнее. Да и голкипер у «Флэймс» сыграл надёжнее.

Ивану Федотову нужно время на освоение и набор формы. В хорошем тонусе голкипер способен творить магию, но пока до оптимальных кондиций ему далеко. Вратарь много пропускал на предсезонке и не сумел помочь команде во встрече с «Калгари». Он пропустил пять шайб и совершил 26 сейвов.

Зато очень здорово влился в ритм НХЛ и новую команду Матвей Мичков. Уже в дебютном матче он сыграл в первом звене и помог добыть важную победу. Во встрече с «Флэймз» нападающий отметился результативной передачей. Джон Торторелла может вырастить из него настоящую звезду.

Выявить фаворита в грядущем матче очень сложно. У «Эдмонтона» всё очень плохо, но у него полно мотивации и спортивной злости. Команда может сыграть на пределе собственных возможностей и исправиться за три домашних поражения кряду.

В то же время не стоит списывать со счетов «Филадельфию», игра которой наполнена тренерской мыслью. Торторелла — классный опытный специалист, строящий команду на годы вперёд. Что-то у него не получается, но в нападении «Флайерз» смотрятся очень интересно и опасно. Заключить пари на то, что сыграет ТБ 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95.