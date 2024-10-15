Бразилия — Перу: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Бразилия — Перу.

Ставка: Бразилия не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.18.

Что-то сборной Бразилии совсем поплохело. На Кубке Америки команда не добралась даже до полуфинала, вылетев от сборной Уругвая, а её результаты в отборочном турнире ЧМ-2026 так и хромают. За семь прошлых туров потерпели четыре поражения при одной ничьей с довольно скромной сборной Венесуэлы (1:1). Лишь только этой осенью пришли долгожданные победы.

И всё же это не выглядит убедительно. В сентябре бразильцы обошли минимально сборную Эквадора и минимально проиграли сборной Парагвая. В первом же октябрьском матче добыли победу над нестабильной сборной Чили со счётом 2:1. Однако в этом случае даже пропустили первыми, а победный гол забили уже на 89-й минуте.

Под руководством Доривала Жуниора сборная Бразилии не отличается искромётной игрой в атаке. Однако главный тренер сохраняет за собой пост. К счастью для сборной Бразилии, у предстоящего соперника проблем ещё больше, а результаты — куда хуже. Сборная Перу в прошлом туре обыграла сборную Уругвая, и та победа стала первой в квалификации. Лишь благодаря этому команда поднялась с последнего места в турнирной таблице. Хотя понятно, что претендовать на топ-6 будет трудно. Отставание составляет шесть очков.

В четырёх матчах до последнего триумфа во всех турнирах перуанцы потерпели три поражения при одной ничьей. Причём соперники не всегда были мощные. Пожалуй, единственное, что подкупает, так это сравнительно небольшое количество пропущенных мячей — они пропустили пять на данном отрезке.

Если учесть, что сборной Бразилии в последнее время с трудом даются результативные матчи, не стоит ждать чересчур много голов и на этот раз. История очных встреч с этим согласна — в трёх предыдущих случаях побеждали бразильцы, но тотал забитых мячей на двоих не превышал два. Поэтому 1Х через ТМ 2.5 мяча выглядит интересно.