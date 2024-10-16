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«Барыс» — «Салават Юлаев»: эксперты оценили шансы команд

«Барыс» — «Салават Юлаев»: эксперты оценили шансы команд
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16 октября на льду стадиона «Барыс-Арена» в Астане состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Салават Юлаев». Начало игры — в 17:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 1.52. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1520 рублей.

Шансы астанчан эксперты оценили в 5.20. Ничья по итогам 60 минут доступна за 5.00.

Букмекеры уверены, что матч «Барыс» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.60. Заключить пари на то, что для определения победителя потребуются послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.50.

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