«Барыс» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч «Барыс» — «Салават Юлаев».

Ставка: «Салават» победит + тотал больше 5.5 гола за 2.17.

«Барыс» терпит бедствие. Он замыкает сводную таблицу КХЛ. В 15 встречах команда набрала всего лишь семь очков. Отставка Дэвида Немировски ровным счётом ничего не поменяла. «Барыс» выставил на драфт отказов несколько легионеров, выменял Станислава Бочарова, Илью Хохлова, Никиту Сетдикова, а совсем недавно ещё и Ивана Николишина.

У «Салавата Юлаева» результаты явно получше. Уфимцы выиграли 7 из 12 матчей. При том, что у них был достаточно сложный календарь. В соперниках было много команд из верхней части сводной таблицы КХЛ. Дальше должно быть несколько проще.

Показатели «зелёных» могли быть ещё лучше. Они потеряли немало очков из-за совершенно необязательных удалений. В последней встрече с московским «Динамо» подопечные Виктора Козлова провели практически 20 минут в меньшинстве. Дисциплина очень сильно хромает.

В первую очередь из-за этого возникают претензии к Козлову. Из-за банальных вещей и неудачных решений специалиста команда теряет очки на ровном месте. Также есть за что предъявить хоккеистам. Удалениями они ломают собственный ритм игры и становятся виновниками поражений.

Предстоящая встреча — неплохая возможность для Виктора Козлова и его команды искупить часть накопившихся грехов. Недооценивать соперника уфимцам ни в коем случае нельзя. Игра пройдёт в Астане. Поддержка болельщиков наверняка мотивирует «Барыс». Легко обыграть его не получится.

Заключить пари на победу «Салавата Юлаева» и тотал больше 5.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17. Зрители вправе ожидать от игры высокой результативности. Обеим командам свойственно допускать ошибки и пропускать простые шайбы. Особенно в этом плане уязвим «Барыс».