«Трактор» — «Ак Барс»: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ

16 октября в Челябинске в матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» будет играть с «Ак Барсом» на «Арене-Трактор». Начало – в 17:00 мск.

Челябинцы возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. «Ак Барс» располагается на четвёртой строчке Востока.

Букмекерские конторы отдают предпочтение «белым медведям». Поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.10. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2100 рублей.

Шансы казанцев оценили в 3.00. Вероятность ничьей по итогам 60 минут идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.10, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.73. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.67.