«Трактор» — «Ак Барс»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Ак Барс».

Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал меньше 6.5 гола за 2.15.

Пока впечатления от челябинского клуба только хорошие. В последней встрече прервалась шестиматчевая победная серия «белых медведей». За её время они обыграли «Авангард» (4:2), «Спартак» (3:2 Б), московское «Динамо» (4:1), ЦСКА (4:0), «Адмирал» (2:0) и «Торпедо» (5:4 ОТ). Уступили челябинцы «ястребам» (1:3). Бенуа Гру признался, что соперник был лучше во всех аспектах, но подчеркнул, что это не усталость.

А ведь «Ак Барс» тоже выдал шикарную победную серию из семи матчей, которая обернулась тремя поражениями кряду – от «Амура» (1:2), «Сибири» (3:6) и «Спартака» (0:3). Как бы «белых медведей» не затянуло в такое же болото. Однако в последней встрече казанцы обыграли «Металлург» (5:0).

«Барсы» почти в два раза перебросали «Магнитку». Анвар Гатиятулин остался очень доволен результатом. По его словам, хоккеисты выполнили все установки и требования. Тимур Билялов записал на свой счёт первый «сухарь» в этом сезоне. У сменщика Амира Мифтахова две игры «на ноль».

У «Ак Барса» хорошая комплектация состава. Многие хоккеисты продолжают стремительно прогрессировать под руководством Гатиятулина. В их числе Артём Галимов. Идеально вписался в состав Александр Барабанов. Приятные впечатления вызывает игра канадца Ника Петана.

Матчи между челябинцами и казанцами всегда получаются непростыми. «Ак Барс» выиграл три из четырёх последних очных встреч. Но сравнивать ту игру «белых медведей» с сегодняшней – неправильно. При Бенуа Гру они сильно прибавили. Но ведь и команда Гатиятулина с каждым днём растёт.

В этом матче мы прогнозируем, что «Ак Барс» не проиграет и тотал будет меньше 6.5 шайбы за 2.15. Матчи между такими равными командами, которые умеют хорошо обороняться и могут рассчитывать на помощь своих вратарей, редко получаются результативными. Психологически преимущество у казанцев, они подходят к игре, победив «Металлург» всухую, а челябинцы, проиграв «Авангарду», находящемуся в плохой форме.