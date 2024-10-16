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Эксперты оценили шансы «Локомотива» в игре КХЛ с «Куньлунем»

Эксперты оценили шансы «Локомотива» в игре КХЛ с «Куньлунем»
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16 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» будет играть с «Локомотивом» на «Арене-Мытищи». Начало – в 19:30 мск.

Железнодорожники возглавляют таблицу Западной конференции. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке Запада.

Букмекерские конторы отдают предпочтение железнодорожникам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.65. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1650 рублей.

Шансы «драконов» оценили в 4.30. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.00, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.80. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.75.

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